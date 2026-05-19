◇村上宗隆ホワイトソックス―マリナーズ（2026年5月18日シアトル）ホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）は18日（日本時間19日）、マリナーズ戦に「2番・一塁」で先発出場予定。自身は現在17本塁打でア・リーグ本塁打数単独トップ。好調なバットが3年連続100敗以上のチームを4年ぶりの「貯金2」へとけん引している。前日はカブスに延長10回9―8と劇的な勝利で、22年9月以来1333日ぶりの貯金2となった。一発が出れ