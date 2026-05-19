フリーアナウンサーの中村江里子（57）が19日までに自身のインスタグラムを更新。フジテレビ時代の同期との2ショットを投稿した。自身のインスタグラムで「1991年入社！！！！」と題して投稿。「同期のサトが南仏の家に遊びにきてくれた様子が、16日土曜日にテレビ朝日"鶴瓶孝太郎"で放送されました」と報告し、フジテレビに同期入社した近藤サトとの2ショットなどを公開した。そしてフジテレビ時代の素敵な思い出を回想