ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53）が18日（日本時間19日）、敵地でのパドレス戦の試合前に取材に応じ、大谷翔平投手（31）について言及した。打撃不振に陥っていた大谷だが、前日17日（同18日）のエンゼルス戦で3安打を放つなど、前カードは3試合で13打数6安打と復調気配を見せた。指揮官は「翔平については、よりエネルギーが戻っているように感じる。今日はブルペンに入ったばかりなので、今は少し疲れているかもし