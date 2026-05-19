妻が個人事業主で収入が少なく、住民税非課税で国民健康保険に入っている場合、「子どもを妻の扶養にしたほうが得なのでは」と考える家庭は少なくありません。ただし、扶養にはいくつかの種類があり、どの扶養の話かによって答えが変わります。 そこで本記事では、子どもの扶養を妻にした場合に家計が有利になるのか、税金と健康保険の違いを踏まえて解説します。 子どもの扶養は「税金」と「健康保険」で意味が違