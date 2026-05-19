高市早苗首相の演説の特徴は何か。政治学者の森川友義氏は「前総理の石破氏とは真逆で、『断定』と『曖昧さ』を絶妙に兼ね備えているのが、高市氏の演説の持ち味だ」という――。※本稿は、森川友義『政治家の「答えない」技術』（扶桑社新書）の一部を再編集したものです。写真＝共同通信社衆院本会議で答弁する高市早苗首相＝2026年4月14日 - 写真＝共同通信社■異彩を放つ「冷静さ」高市早苗は、戦後日本の政治の中でも特別な存