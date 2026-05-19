共働きで子どもがいる家庭では、「子どもを夫婦どちらの扶養に入れるべきか」で迷うことがあります。特に夫婦で年収に差がある場合、健康保険料や税金にどのような違いが出るのかは気になるところです。 ただし、扶養といっても、健康保険と税金では考え方が異なります。同じ「扶養」という言葉でも、判断するポイントが違うため、分けて理解することが大切です。本記事では、共働き家庭で子どもの扶養をどちらに入れるべき