会社員が手取りを増やすには、どうすればいいのか。東大卒ファイナンシャルプランナーの服部貞昭さんは「領収書や明細はよく見直したほうがいい。会社員でも『申請するだけでもらえるお金』は多く存在する」という――。写真＝iStock.com／Stossi mammot※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Stossi mammot■会社員が「手取りを増やす」3つの方法コロナ禍以降、国や地方自治体からいろいろな給付金が支給されています。そのほ