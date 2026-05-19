株高の今、何に投資すればよいのか。FPの伊藤亮太氏は「イラン情勢が落ち着くと原油が安くなり、世界的なインフレが落ち着く可能性がある。となれば、注目したいのは現物資産だ」という――。■悩ましい「次の投資先」投資先として人気の「オルカン」。たしかに中長期的に見ると、世界が成長する限りオルカン一択でも正解といえるのかもしれません。しかしながら、数年などの短期で考えた場合、景気の波に左右されやすいオルカンが