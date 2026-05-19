フィリーズをオプトアウトとなっていたドジャースは18日（日本時間19日）、救援のジョナサン・ヘルナンデス投手を獲得したと発表した。チェイス・マクダーモット投手をオプション（降格）、ベン・カスパリアス投手を15日間ILから60日間ILへ移行した。米スポーツ専門メディア「ジ・アスレチック」のドジャース番を務めるファビアン・アルダヤ記者は同日に「関係者によると、ドジャースはフィリーズとの契約をオプトアウトしたジ