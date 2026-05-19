◆米大リーグヤンキース―ブルージェイズ（１８日、米ニューヨーク州ニューヨーク＝ヤンキースタジアム）ブルージェイズの岡本和真内野手（２９）が１８日（日本時間１９日）、敵地のヤンキース戦に今季２度目の「３番・三塁」でスタメン出場。ヤンキースタジアム初安打となる中前打を放った。ゴールドシュミットの先頭弾による１点を追うブルージェイズは４回、先頭のゲレロが右前打で出塁。岡本はヤ軍先発ウェザーズの真ん