平塚市やその周辺では、弁護士に法的トラブルを無料相談できる窓口があります 弁護士は、トラブルが発生した際の対応だけでなく、事前にリスクを回避するための助言も行う法律の専門家です。神奈川県平塚市およびその周辺では、法律事務所に加え、弁護士会や市役所、法テラスといった公的機関を通じて、弁護士による無料相談を利用できる機会が整っています。弁護士に相談することで、自分の置かれている状況を客観的に整理でき