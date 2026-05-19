草加市やその周辺では、弁護士に法的トラブルを無料相談できる窓口があります 弁護士は、法的な視点でトラブルを解決に導く専門家です。草加市やその近隣では、法律事務所だけでなく、弁護士会や市役所、法テラスといった複数の窓口を通じて、無料で弁護士に相談できる機会が用意されています。専門家に相談することで、自分では気づきにくい問題点が整理され、今後どのように対応すべきかを具体的にイメージしやすくなり