アメリカのトランプ大統領はイランへの攻撃再開を19日に予定していたものの、中東諸国からの要請を受け攻撃を見送ると表明しました。【映像】米軍の攻撃の様子トランプ大統領は18日、自身のSNSでイランへの再攻撃を19日に予定していたと明らかにしたうえで、カタールやサウジアラビアなどから「攻撃を延期するよう要請を受けた」と投稿しました。また、イランとの戦闘終結に向けて「現在、真剣な交渉が行われている」とし、