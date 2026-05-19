東京都心＝2026年4月（共同通信社ヘリから）内閣府が19日発表した2026年1〜3月期の国内総生産（GDP、季節調整済み）速報値は、物価変動の影響を除く実質で前期比0.5％増、年率換算は2.1％増だった。プラス成長は2四半期連続。政府のエネルギー価格抑制策が景気を下支えした。中東情勢の混乱により3月は原油価格が急騰したものの、影響は限定的だった。内需の柱となる個人消費は前期比0.3％増、企業の設備投資は0.3％増と底堅か