◇ア・リーグブルージェイウ―ヤンキース（2026年5月18日ニューヨーク）ブルージェイズの岡本和真内野手（29）が18日（日本時間19日）、敵地でのヤンキース戦に「3番・三塁」で先発出場。0―1の4回無死一塁第2打席で、相手先発ウェザーズが投じた105.8マイル（約153キロ）の初球直球を叩き中前打とした。岡本はチーム加入後、初のヤンキース戦でヤンキースタジアムも初見参。鋭い打球が二遊間を抜け同球場初安打をマーク