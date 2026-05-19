【パリ＝平地一紀】ブラジル・サッカー連盟は１８日、ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会に臨む代表２６選手を発表し、３４歳のＦＷネイマール（サントス）が選出された。４度目のＷ杯出場となる。ネイマールは、７９ゴールの代表通算最多記録を持つ前回Ｗ杯の中心選手。負傷に苦しみ、２０２３年を最後に代表から遠ざかっていたが、最近はクラブで復調をアピールしていた。他には、ＦＷビニシウス（レアル・マドリード