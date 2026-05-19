「パドレス−ドジャース」（１８日、サンディエゴ）ドジャースは選手たちの球場入りの様子を公開。１番・ＤＨで先発出場する大谷翔平投手はグレーのセットアップに身を包み、穏やかな笑みを浮かべながらクラブハウスへ入った。今季初となる同地区のライバル・パドレスとの一戦。ともに前カードでスイープを果たしており、状態のいいチーム状態で激突する。前日にメジャー最長の７回１失点で２勝目を挙げた佐々木朗希投手は