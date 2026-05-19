アメリカとイランの停戦交渉が行き詰まる中、イランが戦闘終結に向け修正した案をアメリカに伝えたことが明らかになりました。【映像】イランが米に修正案を提出ロイター通信は18日、仲介国であるパキスタン情報筋の話として、イランがこれまでの案を修正したものをアメリカ側に伝えたと報じました。アメリカやイスラエルによるイランへの再攻撃の可能性が高まる中、この情報筋は「時間があまりない」とも語ったとしています