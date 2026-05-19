「無理に一人暮らしをするより、実家で資産形成を優先したい」「住める家があるなら、あえて固定費を増やす必要はない」――そんな合理的な考え方を選ぶ人が増えています。周囲からの視線を受けながらも、実家暮らしを続け、資産5,000万円を築いた39歳会社員の事例とともに、“実家暮らし”のリアルを見ていきましょう。「東京の家賃は高すぎる」…実家に住み続けるという選択東京23区外の実家で暮らすAさん（39歳・仮名）は、これ