“復活”の「CR-V」に反響2026年2月26日にホンダは、6代目となる「CR-V」を発表しました。発売から2か月以上が経過しましたが、販売店にはどのような反響があるのでしょうか。CR-Vは、1995年に国内で初代モデルが誕生しました。「Comfortable Runabout Vehicle」という名称の由来が示す通り、乗用車のような快適性と高い機動性を両立した都市型SUVの先駆けとして人気を獲得。【画像】これがホンダ「CR-V」です！ 画像で見る