海外男子メジャー「全米プロ」を終えて、最新のフェデックスカップランキングが発表された。〈写真〉スライサー必見！マキロイのマネをすればドローが打てる今大会でメジャー初勝利を挙げたアーロン・ライ（イングランド）が750ポイント（pt）を獲得。今季通算を917ptとして、108位から24位にジャンプアップした。26位で大会を終えた松山英樹は、1ランクダウンの27位（843pt）。久常涼も32→33位（714pt）に後退した。金谷拓実が