18日夜、大阪市北区で、警察の追跡を受けていた軽乗用車が急発進し、警察官に接触させようとしたとして、運転していた男が公務執行妨害の疑いで現行犯逮捕されました。車に同乗していた男女2人は逃走しています。 警察によりますと、18日午後11時55分ごろ、大阪市北区天神橋5丁目の路上で、パトカーに乗っていた警察官が、不審な軽乗用車を発見しました。 警察官が停止を求めるも、車は逃走。天神橋5丁目付近で前方の車列