高市総理大臣は、国連のグテーレス事務総長と会談し国連加盟国の結束や安保理改革の必要性で一致しました。【映像】握手を交わす高市総理とグテーレス事務総長高市総理大臣「今日、国際情勢が不安定化する中で、国連において各国が分断されるのではなくて、力を結集して取り組むことはこれまで以上に重要でございます」会談で高市総理は、「国連を中核とする多国間主義に対する日本の確固たる支持は不変だ」と強調しました。