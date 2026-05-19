WHO＝世界保健機関は18日、ハンタウイルスを巡り、クルーズ船の乗客だった1人の感染が新たに確認されたと発表しました。【映像】乗客が下船する様子ハンタウイルスの集団感染が起きたクルーズ船が18日、オランダのロッテルダムに到着しました。日本人1人を含む乗客125人はスペイン・カナリア諸島で既に下船していて、船には乗員ら、合わせて27人が残っていました。体調不良を訴えた2人を含めて全員が検査で「陰性」だったとい