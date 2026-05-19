4人組ダンス&ボーカルユニット・新しい学校のリーダーズのSUZUKA（24）が19日までに、自身のインスタグラムを更新。メガネを外したショットを公開し、反響が寄せられている。【写真】「きゃあああああイケメン」メガネを外した写真を公開した新しい学校のリーダーズ・SUZUKASUZUKAは「My glasses...Fly High」と投稿。写真ではメガネを外し、激しく歌う様子を公開した。この投稿には「めちゃくちゃいい表情でみた瞬間コ