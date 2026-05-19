新型AI「クロード・ミュトス」の登場などで、サイバー攻撃への悪用の脅威が一層高まる中、政府は関係省庁会議を開き、対策を取りまとめました。【映像】政府による関係省庁会議の様子松本サイバー安全保障担当大臣「世界最高水準の強靭さの構築に向けて、政府全体としてもう一段、二段、三段とギアを上げて取り組む」「ミュトス」は、システムの脆弱性を見つける能力が非常に高く、サイバー攻撃への悪用が危険視されています。