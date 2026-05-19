よい姿勢でプレーすることで得られるメリットとは よい姿勢でプレーできるようになろう 【どうして】よい姿勢でプレーするとミスが減るから ボールを止める、蹴るはセットで考える ボールを「止める、蹴る、運ぶ」技術はサッカーではとても重要なテクニックです。この基本技術はだれもがまず練習するものですが、そのなかでも止める、蹴るはセットで考えてください。うま