キャラの魅力を引き出す深掘り方法5パターン！効率的な演出の加え方 キャラクターの人物像を深堀りする 魅力的なキャラクターを生み出すためには、 人物像の深堀りが大事です。効率的な方法を見てみましょう。 キャラクターの魅力を引き出す深掘り 魅力的なキャラクターをつくるには、その人物像を深堀りしていくのが重要です。普段どのように考え、何があってそう考えるようになったのか。