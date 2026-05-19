続けることが最も大事！断食するには「ずぼら」なくらいがちょうどいい理由 ずぼら断食＝グレーゾーン思考 ダイエットがうまくいかない理由のひとつに、心構えによる失敗が挙げられます。「完璧にやらないとダイエットは成功しない」、「少しでもルールを守れなかったらそこでアウト」のような、思考のクセや物の見方が挫折に繋がってしまいます。 しかし、ずぼら断食では完璧は必要ありません。いくら頑