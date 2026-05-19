豪中銀総裁補インフレ期待の上昇リスク高まっている、目標付近定着目指す 豪中銀のハンター総裁補は、豪州のインフレ期待が上昇するリスクが高まっていると語った。 米イラン戦争によって引き起こされたエネルギーショックにより、豪州のインフレ期待が上昇するリスクが高まっている。インフレ期待を引き下げるためには急激な景気減速が必要になる可能性がある、1990年代初頭の景気後退期に見られたような経済