実質GDP１次速報値（2026年 第1四半期）08:50 結果0.5% 予想0.4%前回0.2%（0.3%から修正）（前期比) 結果2.1% 予想1.6%前回0.8%（1.3%から修正）（前期比年率) 結果3.4% 予想3.1%前回3.4%（GDPデフレータ・前年比)