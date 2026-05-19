俳優の沢尻エリカ（40）が、日本テレビ系バラエティー『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』（毎週土曜後11：30）にゲスト出演することが、わかった。番組公式インスタグラムが18日までに次回放送内容を公開し、近影ショットとともに出演を告知した。【動画】小顔が際立つ！沢尻エリカの近影に反響公式インスタグラムでは「次回のサクヒムは…まさかのご本人登場！『沢尻エリカ』」と23日放送回への出演を紹介。「赤裸々