TBSの野村彩也子アナウンサー（28）が19日までに自身のインスタグラムを更新。花柄浴衣ショットを投稿した。自身のインスタグラムで「Everlasting flower」と題してつづり始めた。「とてもいい旅だった。もう懐かしいな〜！」と花柄浴衣ソロショットや森高愛、古畑星夏らとの記念写真なども投稿した。ネットでは「お美しい」「めっちゃかわいい」「可愛すぎ」「浴衣もお似合い！」などの声があがった。