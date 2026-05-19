5月19日（火）の『ロンドンハーツ』では、人気芸人のお母さんが上京し、今まで面と向かって言えなかった本音や痛烈なダメ出しをする企画「お母さん言いたい事があって東京まで来ました」が放送される。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！スタジオには、たくろう（赤木裕、きむらバンド）ときむらバンドのお母様、ちゃんぴおんず（大ちゃん、日本一おもしろい大崎）と大崎のお母様、ニッポンの社長（ケツ、辻皓平）とケツの