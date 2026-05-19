コレド日本橋は、2026年10月15日の閉店に伴い、「Thanks SALE」や「THANKS スクラッチくじ」などのさまざまなキャンペーンを開催中です。約22年分の感謝を込めたイベント盛りだくさん2004年3月に開業したコレド日本橋が、10月15日をもって閉店します。それに伴い、6月15日に営業終了する2階から4階までの店舗を中心に、多数のキャンペーンを実施中です。・「Thanks SALE」最大70％オフになる、期間限定で、最大70％オフになるセー