内閣府が１９日発表した２０２６年１～３月期の国内総生産（ＧＤＰ）成長率は、物価変動を除いた実質の年率換算で２．１％増、前期比０．５％増となった。市場予想はそれぞれ、１．６％増、０．４％増だった。 出所：MINKABU PRESS