19日8時46分、JPX日経インデックス400先物期近2026年6月限は前日清算値比600ポイント高の3万5165ポイントで寄り付いた。前日のJPX日経インデックス400の現物終値3万4719.06ポイントに対しては445.94ポイント高。 株探ニュース