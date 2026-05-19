中国メディアの環境網はこのほど、英国の政治経済誌「エコノミスト」が中国の人間本位のスマート化が注目を集めていると報じたことを紹介した。記事は、「1年前、中国・山東省の青島市で見かける自動運転車はごくわずかだった。しかし現在、その数は世界でも上位に入る規模に達しており、ある無人配送車メーカーは、すでに約1200台の無人配送車を市内道路へ投入している。複数の自動運転タクシーやデリバリー事業が同時進行する中