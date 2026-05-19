内閣府が１９日発表した２０２６年１〜３月期の国内総生産（ＧＤＰ、季節調整値）の速報値は、物価変動の影響を除いた実質で前期比０・５％増だった。このペースが１年間続くと仮定した年率換算では２・１％増で、２四半期連続のプラス成長となった。家計の実感に近い名目ＧＤＰは前期比０・８％増、年率換算で３・４％増だった。