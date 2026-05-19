面会を終えて病室を出ると、私は母・まなみさんに「少し話をさせてもらいたいんです」と切り出した。元阪神の横田慎太郎さんが療養していた神戸市内のホスピス。23年7月17日、亡くなる前日のことだった。「私は慎太郎さんの友人と同時に新聞記者でもあります。慎太郎さんにもしものことがあった時、私が見たこと、お母様から聞いたことをどこまで記事に書けばいいか正直、悩んでいます…」。当然、まなみさんの返答次第では