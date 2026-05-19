アメリカの財務省は18日、ロシア産原油の購入を各国に認める制裁緩和措置を30日間延長すると発表しました。アメリカのベッセント財務長官は18日、制裁対象としてきたロシア産の原油の購入を一時的に認める制裁の緩和措置を30日間延長するとSNSで発表しました。「海上で立ち往生するロシア産原油に、最も脆弱な国々が一時的にアクセスできるようにする」と説明しています。ホルムズ海峡の封鎖で中東産の原油供給が滞り、価格が高騰