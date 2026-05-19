今年1月から3月までのGDP＝国内総生産は、年率換算で2.1％のプラスで、2四半期連続のプラス成長となりました。内閣府が先ほど発表した1月から3月期のGDP＝国内総生産は「実質」で、前の期と比べて0.5％のプラスとなりました。年率に換算すると2.1％のプラスで、2四半期連続のプラス成長を維持しました。トランプ関税の影響を受けていたアメリカ向けの自動車など「輸出」が持ち直したほか、GDPの5割あまりを占める外食などの「個人