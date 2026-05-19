ドリコムは、女性向けコミックレーベル「DREコミックスF」より刊行中の人気作品『婚約者が浮気相手と駆け落ちしました。王子殿下に溺愛されて幸せなので、今さら戻りたいと言われても困ります。』(漫画／あおいれびん、原作／櫻井みこと、キャラクター原案／黒裄)、シリーズ累計100万部を突破したことを発表した。これを記念し、2026年5月18日(月)よりJR池袋駅にて大型パノラマ広告を掲出。さらに、池袋エリアを含む応援書店にて「