バンダイは、『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』より「ミニプラPB アークギャバリオン GC-R ＆ ギャバリオンセイバー(ダークver.) ＆ ギャバリオンドリル(ダークver.)」(5,390円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年12月発送予定。2026年12月発送予定「ミニプラPB アークギャバリオン GC-R ＆ ギャバリオンセイバー(ダークver.) ＆ ギャバリオンドリ