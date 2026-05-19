ヤマハ発動機販売は6月30日、レトロな外観とパフォーマンスを調和させたXSRシリーズの新製品「XSR155 ABS」を発売する。開発コンセプトは「ファッショナブル」と「乗って楽しい」の二刀流だ。「XSR155 ABS」グリーン○手軽で扱いやすく、高速道路での走行も可能な軽二輪モデル「XSR155 ABS」はXSRシリーズのアイデンティティである“不変性を感じるスタイル"と“最新コンポーネント"を融合させた“Neo Retro"を継承している。軽快