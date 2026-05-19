YouTubeチャンネル『猫とネコ』に投稿されたのは、元気いっぱいの子猫たちの様子。ケージから次々と飛び出してきては戻される子猫たちに対して「いったい何にゃんいるんやってくらいの無限ループ」「こういう遊びだと思ってるまである」と、笑いの声が集まっています。 【動画：好奇心旺盛な４匹の子猫→ペットシーツを直そうと、ケージの扉を開けた瞬間…『コントのような光景』】 ペットシー