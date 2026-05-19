【春日良一 特別寄稿】【春日氏コラム】ロシアの18歳フィギュア選手にスポーツが政治を超える瞬間を見た5月初旬に開催された国際オリンピック委員会（IOC）理事会の報告は、オリンピズムを信じてきた者にとって落胆を禁じ得ないものであった。コベントリー会長の記者会見では、オリンピックQシリーズ（五輪予選イベント）の開催地決定や、2022年のオリンピック休戦違反を理由に制裁を受けていたベラルーシの資格回復が発表さ