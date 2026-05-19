GIGAZINEで毎年3回実施しているプレゼントアンケートで、「GIGAZINEで新設して欲しいカテゴリ」「GIGAZINEのレビューを読んでものを購入したことはある？」「記事広告では良い点も悪い点も書くべき？」について読者に聞いてみました。GIGAZINEに新設してもらいたいカテゴリについて読者に聞いてみた結果をワードクラウドにすると以下のようになりました。最も要望が多かったのが「AI関連」です。ただし、GIGAZINEには既にAIカテゴ