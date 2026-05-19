◆米大リーグツインズ―アストロズ（１８日、米ミネソタ州ミネアポリス＝ターゲットフィールド）アストロズの今井達也投手（２８）が敵地のツインズ戦で、メジャー５試合目の先発マウンドに上がった。中５日での登板。初回を３者凡退でスタートした。初回はマーティンを直球で右飛球、ラーナックをスライダーで空振り三振、ジェファーズを直球で攻め二ゴロに仕留めた。これまでメジャー４試合で１２回２／３を投げ１６三振