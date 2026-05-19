東京の組織のトップを決める立憲民主党東京都連会長選が15日に投開票され、知名度抜群の蓮舫参院議員が落選。無名の地方議員に敗れる結果となり、まさしく「下克上」の結果となった。蓮舫氏は記者団の取材に、「いろいろな思いを持っている人の声がよく分かった」と語り、笑顔で会場から去っていった。 15日夜、投開票の会場となった東京・永田町の星陵会館で新会長に選出されたのは川名雄児武蔵野市議である。蓮舫氏81票に対し